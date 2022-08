Ladro e irregolare finisce in carcere

By Redazione

Solo due settimane fa K.J., pakistano di 30 anni irregolare sul territorio nazionale, era stato denunciato a piede libero per aver rubato, presso un esercizio commerciale in Corso Italia, sei profumi per un controvalore di circa 800 euro.

L’altro ieri, trovato in centro nel corso di un controllo, gli uomini delle Volanti della Questura hanno riscontrato che era stato emesso dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento a suo carico che ne disponeva la misura restrittiva in carcere per i prossimi due anni.

Dopo gli accertamenti, i poliziotti hanno accompagnato il trentenne a Sollicciano.