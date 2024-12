Arezzo, rinnovato il parcheggio di Piazza del Popolo: più funzionale, sicuro e tecnologico

E’stato presentato questa mattina il progetto di restyling del parcheggio interrato di Piazza del Popolo ad Arezzo, un intervento strategico per la mobilità urbana che unisce innovazione tecnologica e attenzione all’estetica.

Gli spazi del parcheggio sono stati arricchiti con interventi grafici che non solo migliorano l’aspetto visivo, ma accompagnano i visitatori verso il centro storico, regalando un’accoglienza più calorosa e confortevole al rientro. Parallelamente, le innovazioni tecnologiche implementate rendono l’accesso, il pagamento e la ricerca del veicolo più semplici e rapidi.

La sicurezza è stata potenziata grazie a un avanzato sistema di monitoraggio, che garantisce una gestione più efficiente degli spazi e un controllo continuo. Inoltre, un innovativo sistema di filtraggio delle polveri sottili contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, rendendo l’ambiente più salubre.

Pensato per essere al passo con le esigenze future, il progetto prevede un’integrazione con altre soluzioni di mobilità sostenibile, rendendo il parcheggio sempre più connesso e moderno. Restano disponibili, in diritto di superficie, alcuni box auto per residenti e operatori del centro storico, un’opportunità concreta per rispondere alle esigenze di sosta.

Le dichiarazioni:

Alessandro Casi, Assessore alla Mobilità del Comune di Arezzo, ha dichiarato:

“Il restyling del parcheggio di Piazza del Popolo è un passo importante verso la modernizzazione dei nostri spazi pubblici. Questa struttura oggi è più funzionale, sicura e tecnologicamente avanzata, contribuendo a rendere Arezzo più accogliente e innovativa. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e sicuri che i cittadini apprezzeranno quanto realizzato.”

Alessandro Labellarte, Amministratore Delegato di Parkinge S.r.l. del Gruppo Arpinge, ha aggiunto:

“Abbiamo trasformato il parcheggio in una struttura intelligente e integrata, capace di rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più smart. Questo progetto rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, migliorando l’accessibilità alla città e la qualità della vita dei cittadini.”