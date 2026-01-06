-0.3 C
Fuga nei campi tra Toscana e Umbria: due uomini arrestati dai Carabinieri dopo ore di ricerche

Controlli rafforzati sul territorio: fermata una coppia di sospetti dopo una lunga fuga tra le campagne

Redazione
By Redazione

-

Due uomini originari della provincia di Foggia sono stati arrestati dai Carabinieri durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Alla vista dei militari della Stazione di Monterchi, i due hanno abbandonato l’autovettura su cui viaggiavano e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne al confine tra Toscana e Umbria.

È scattata immediatamente una vasta operazione di ricerca, durata diverse ore, che ha coinvolto i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, i Nuclei Carabinieri Forestali del Gruppo di Arezzo e un elicottero del 4° Nucleo Elicotteristi di Pisa. Il primo fuggitivo, un 43enne, è stato bloccato poco dopo nei pressi del luogo del controllo.

La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire una pistola funzionante con matricola alterata e 12 proiettili, oltre a maschere in gomma, passamontagna, guanti, cappellini e un secchio contenente chiodi a tre punte, comunemente utilizzati per ostacolare eventuali inseguimenti delle forze dell’ordine. L’autovettura è risultata rubata in provincia di Foggia e dotata di targhe clonate, appartenenti a un’auto dello stesso modello intestata a una donna residente in Abruzzo.

Le ricerche del secondo uomo, un 47enne, si sono protratte per circa cinque ore. Grazie all’uso di visori notturni, i militari lo hanno individuato mentre tentava di rientrare nel centro abitato di Monterchi, presumibilmente per rubare un mezzo e fare ritorno nella regione di origine. L’uomo ha tentato una nuova fuga e ha opposto resistenza, ma è stato definitivamente bloccato.

Entrambi, con numerosi precedenti penali, sono stati condotti presso la casa circondariale di Arezzo, a disposizione della Procura della Repubblica aretina, che ha aperto un fascicolo per chiarire le reali finalità della loro trasferta dalla Puglia alla Toscana. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio attivato dall’Arma in risposta all’aumento dei furti registrati in provincia.

