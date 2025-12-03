Scontro frontale sulla Provinciale 47 ad Anghiari: una donna in codice 3 trasportata a Siena

Alle 18:46 è stato attivato il 118 ASL TSE per un intervento in località Bucine, sulla SP540, dove un altro incidente ha coinvolto due automobili. Sul posto sono giunte un’ambulanza infermieristica da Montalto, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Una donna di 47 anni è stata soccorsa e trasportata in codice 3 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siena.

Nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 47, nel comune di Anghiari. Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenute tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo della Sede Centrale e una del Distaccamento di Sansepolcro. All’arrivo, il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con gli operatori sanitari del 118 per l’immobilizzazione e la spinalizzazione dei feriti, garantendo poi la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. I pompieri hanno inoltre supportato i Carabinieri nelle operazioni di rilievo illuminando l’area dell’incidente tramite colonne fari.