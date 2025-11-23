5.9 C
Arezzo
Sala operativa 118

Due incidenti stradali nel pomeriggio in Casentino e ad Arezzo: tre persone in codice 2 al Pronto Soccorso

Pomeriggio di interventi per il 118 in Casentino e Arezzo

Pomeriggio di interventi per il 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnato in due distinti incidenti stradali avvenuti tra il Casentino e la città di Arezzo.

Il primo episodio si è verificato alle 12:25 lungo la SP556, nel comune di Stia. Due auto sono rimaste coinvolte in una collisione che ha richiesto l’intervento dei sanitari. Un uomo di 71 anni e una donna di 35 anni sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio India 4 BLSD della Croce Rossa di Stia e le Forze dell’Ordine di Bibbiena per i rilievi.

Il secondo incidente è avvenuto ad Arezzo, in via Tarlati, intorno alle 15:37. Una moto e un’auto si sono scontrate, rendendo necessario un nuovo intervento dei soccorritori. La donna coinvolta, di 69 anni, è stata trasferita in codice 2 al Pronto Soccorso cittadino. Presenti sul luogo l’ambulanza BLSD della Misericordia di Arezzo e la Polizia Municipale, impegnata nella ricostruzione della dinamica.

Le condizioni dei feriti, pur serie, non risulterebbero al momento critiche. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause di entrambi gli incidenti.

