Oroscopo provocatorio e pungente dal dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Bentornati sotto un cielo che sembra uscito da una chat di gruppo piena di tensioni passive-aggressive. Mercurio retrocede con sarcasmo, Marte ha il broncio e Venere ha deciso di “fare chiarezza nei sentimenti” (tradotto: ghosting stellare).

Questa settimana le stelle non consolano, pungono — e se vi riconoscete in queste righe… sì, è proprio di voi che stanno parlando.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Avete l’energia di un uragano e la pazienza di un semaforo rotto. Occhio: non tutto ciò che si muove è una minaccia da sconfiggere. A volte basta respirare e non rispondere “no ma io sono fatto così”. Spoiler: nessuno vi deve un premio per la sincerità brutale.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vi vantate della vostra stabilità, ma ultimamente siete più testardi che zen. Le stelle dicono che un cambiamento è inevitabile — e voi lo accoglierete come un gatto davanti all’aspirapolvere. Cercate di non difendere a spada tratta abitudini che non vi fanno più bene (tipo l’ostinazione).

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Siete il Wi-Fi delle relazioni: quando ci si affida troppo, sparite. Vi piace dire “sono complicato” come se fosse una scusa, ma le stelle vi invitano a un esperimento radicale: coerenza. Provate a finire qualcosa prima di iniziare la prossima brillante idea.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Vi offendete anche quando l’universo vi fa un complimento. Emozioni a 100, logica a zero: la combo perfetta per un dramma da manuale. Le stelle suggeriscono di non interpretare ogni silenzio come un abbandono. A volte la gente ha solo finito la batteria.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Siete in piena fase “guardami o muori”. Il problema è che nessuno vi sta applaudendo, e vi sentite incompresi come un attore in un film d’autore. Forse, e dico forse, se smettete di recitare potreste ricevere attenzioni vere. Ma capisco, sarebbe troppo realistico per voi.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Avete la strana convinzione che correggere gli altri sia un atto d’amore. Peccato che nessuno lo percepisca così. Questa settimana provate l’ardua impresa del “lasciar correre”. Non vi farà perdere il controllo, vi farà solo guadagnare amici. Forse.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vi state stancando di essere quelli “che trovano l’equilibrio”. Ottimo, perché non ci riuscite comunque. Le stelle vi danno il permesso ufficiale di essere un po’ egoisti. Smettete di dire “va bene per me” quando in realtà vi prudono le mani.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Seduttivi, intensi e lievemente inquietanti. Avete un talento nel trasformare ogni legame in un’indagine psicologica. Questa settimana vi verrà voglia di scavare nelle intenzioni altrui. Fermatevi: non è introspezione, è stalking zodiacale.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Siete l’ottimismo fatto persona, ma ultimamente sembrate un motivatore stanco. Avete predicato libertà a chiunque, ma voi siete i primi a scappare da voi stessi. Le stelle vi dicono: fate meno filosofia, più realtà. Non potete viaggiare se non sapete dove tornare.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Efficienza impeccabile, cuore offline. Vi siete talmente concentrati sugli obiettivi che avete dimenticato a cosa servono. Questa settimana rischiate di vincere la gara e accorgervi che la medaglia è di latta. Le stelle vi invitano a rallentare — o almeno a sorridere ogni tanto (senza ricevuta fiscale).

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Visionari sì, coerenti no. Predicate il cambiamento, ma se qualcuno vi cambia i piani andate in tilt. Il cielo ride mentre vi guarda cercare l’originalità anche nel caos. Suggerimento stellare: l’autenticità non ha bisogno di effetti speciali, solo di meno contraddizioni.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Vi aggrappate ai sogni come al salvagente dopo un naufragio emotivo. Ma, sorpresa: non tutti i sogni meritano di essere salvati. Le stelle dicono che è ora di smettere di confondere il destino con l’autoinganno poetico. Tradotto: togliete la musica triste e fatevi un bagno di realtà.

CONCLUSIONE:

Settimana pungente, ma necessaria: le stelle hanno deciso che è il momento di una pulizia karmica con carta vetrata. Se vi sentite provocati, perfetto: significa che qualcosa dentro di voi sta reagendo.

Ricordate: non c’è niente di più sano che ridere dei propri difetti — soprattutto prima che lo facciano gli altri.