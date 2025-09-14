Arezzo, che impresa! Rimonta da campioni sui giovani bianconeri: Juvenus NG – Arezzo 2-3

“Chi la fa, l’aspetti”: come i grandi bianconeri spesso vincono all’ultimo minuto, stavolta tocca a noi godercela! L’Arezzo, sotto di due reti al 30’, mette cuore, orgoglio e qualità e ribalta la Juventus Next Gen, tornando a casa da capolista con tre punti di vantaggio.
La partita si era messa malissimo: prima un errore difensivo che lascia campo libero al tiro dal limite, poi una percussione veloce su cui i nostri tre centrali non riescono a fermare l’avversario. Due gol sotto e tanta rabbia. Ma la reazione non tarda ad arrivare: prima sprechiamo con Cianci su un cross al bacio di Pattarello, poi Emiliano sfiora il gol.
Al 34’ lo stesso Pattarello riapre la partita, le squadre vanno al riposo sul 2-1:
Nella ripresa in campo c’è una sola squadra l’Arezzo domina, Al 19’ arriva il 2-2: con l’autogol Pedro Felipe che di testa spedisce nella propria porta, regalando il pareggio agli amaranto.
L’episodio chiave in pieno recuoero, al 95’ : fallo di mano netto su tiro di Chierico è calcio di rigore trasformato da Ravasio.
Il 3-2 che manda in estasi i tifosi amaranto. Vittoria meritatissima, di carattere e qualità.
Quattro giornate, quattro trionfi: Arezzo inarrestabile.
LE PAGELLE AMARANTO
- Venturi 6 – Sul primo gol non pronto, sul secondo incolpevole.
- De Col 6 – Arcigno, poche sbavature.
- Gilli 6,5 – Cresciuto tanto, affidabile.
- Chiosa 6 – Soffre la velocità ma rimedia d’esperienza.
- Gigli 6,5 – Gol di forza, sempre pericoloso sui piazzati.
- Tito 5,5 – Dal suo lato nascono guai, non la sua miglior partita.
- Righetti 6 – Spinta utile sulla corsia.
- Mawuli 6 – Qualche sofferenza in velocità.
- Guccione 7 – Faro della squadra, detta i tempi. Mezzo voto anche a mister Bucchi che lo valorizza.
- Chierico 6,5 – Grinta e qualità, suo il tiro che porta al rigore decisivo.
- Pattarello 7 – Capolavoro da fuori area, assist al bacio per Cianci. Giocatore da categorie superiori.
- Cianci 6- – Spreca un’occasione clamorosa, non incisivo.
- Tavernelli 6,5 – Lotta e corre, ma manca precisione sotto porta.
- Varela 6,5 – Entra a gara in corso, spazi chiusi ma utile.
- Iavarone 6,5 – Si inserisce bene in mezzo, dà equilibrio.
- Ravasio 6,5 – Freddissimo dal dischetto, decisivo.
- Bucchi 7 – Squadra viva, organizzata, capace di crederci fino alla fine.
- Arbitro 7 – Conduce con equilibrio.
- Io, tifoso 5 – Non esserci stato è il mio unico rammarico!
CONCORSO “LANCIO D’ORO”
- Pattarello 7,5 – Traversone perfetto per Cianci.
- Guccione 7 – Due aperture da manuale, il solito regista illuminato.
Foto: S.S. Arezzo