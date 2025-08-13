30.6 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Agosto 13, 2025
Incidente sulla SR69 a Laterina Pergine Valdarno: due feriti trasportati in ospedale

Incidente sulla SR69 a Laterina Pergine Valdarno: due feriti trasportati in ospedale

Scontro tra due auto nella mattinata sulla SR69, intervento immediato dei soccorsi e traffico rallentato.

Questa mattina, alle ore 8:54, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Regionale 69, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili.

Una donna di 43 anni e un uomo di 60 hanno riportato ferite e sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica di Montalto, la Misericordia di Faella, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

