Incidente sulla SR69 a Laterina Pergine Valdarno: due feriti trasportati in ospedale

Questa mattina, alle ore 8:54, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Regionale 69, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili.

Una donna di 43 anni e un uomo di 60 hanno riportato ferite e sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica di Montalto, la Misericordia di Faella, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.