Grave incidente sull’A1 tra Arezzo e Valdarno: tre morti e 15 feriti, attivato protocollo Maxiemergenza

È stato attivato alle ore 11:10 il servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est per un gravissimo incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, in direzione nord, tra le uscite di Arezzo e Valdarno, all’altezza del chilometro 338.

Un tir ha “saltato” una corsia, finendo sulla carreggiata opposta e travolgendo un’ambulanza.

Nello scontro oltre all’ambulanza sono rimasti coinvolti un caravan, un mezzo pesante, tre automobili.. Il bilancio è drammatico: 18 persone ferite, di cui 3 sono decedute — tutti passeggeri dell’ambulanza dellaMisericordia del Valdarno. Le altre persone coinvolte riportano diverse gravità di traumi: 1 in codice rosso,l’autista dell’ambulanza (codice 3), 4 in codice arancione (codice 2), e 10 in codice verde (codice 1).

Sul posto è stato subito attivato il protocollo Maxiemergenza. Sono intervenuti i mezzi di soccorso aereo Pegaso 1 e Pegaso 3, provenienti da Firenze, l’automedica di Arezzo, l’autoinfermieristica, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono operativi dalla ore 11:35 con due squadre inviate dal distaccamento di Montevarchi e dalla centrale di Arezzo, supportati da un’autogru proveniente dal comando di Firenze. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

La viabilità sull’autostrada A1 in direzione nord è fortemente compromessa e si registrano lunghe code. Si raccomanda agli automobilisti di evitare il tratto interessato e seguire i percorsi alternativi indicati.

Notizia in aggiornamento.