Segno per segno: la solita vergogna celeste



Questa settimana l’universo ha deciso di lanciare il dado… ed è uscito uno zero.

I pianeti fanno i vaghi, il karma si mette in ferie e voi rimanete col cerino acceso in mano e la faccia da “chi me l’ha fatto fare?”.

Se pensate che “peggio di così non può andare”, tranquilli: l’oroscopo vi dimostrerà che avete sbagliato anche stavolta.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Testardo come una capra sotto anabolizzanti, vuoi avere ragione a tutti i costi. Ma i costi li paga chi ti sta intorno. Energia? Tanta. Direzione? Nessuna. Smettila di caricare a testa bassa anche contro i carrelli al supermercato. Fai il bravo o ti mettono la museruola zodiacale.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Sei in modalità “vacanza forzata del cervello”. Vivi solo per mangiare, dormire e lamentarti. Se ti chiedono “come va”, rispondi con un rutto. Le stelle ti esortano a fare qualcosa di nuovo. Ma tu ti metti in posa e dici: “Nah.” E resti lì, sudato, in canottiera, a guardare il ventilatore.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Troppo impegnato a mandare segnali confusi, ora rischi di ricevere solo vaffanculo sincronizzati. La tua doppia personalità questa settimana si scanna da sola. Hai mille idee brillanti e zero realizzazioni. Sei come un trailer figo di un film di merda.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Piangi, poi ti offendi, poi neghi, poi piangi di nuovo. Un ciclo infinito di autocommiserazione e sguardi da cerbiatto in crisi ormonale. L’amore ti fa male, ma tu ci torni sopra come la lingua su un dente cariato. Esci di casa. Prendi aria. E se serve, anche uno schiaffo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti credi il re della savana, ma sei più un gatto arruffato con l’ego a mille e la lucidità a zero. Cerchi approvazione anche dal fornaio. L’autostima non è un peccato… a meno che non diventi una religione. Settimana utile per scendere dal piedistallo e farti una doccia d’umiltà.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Controlli tutto, tranne le cose che contano davvero: tipo la tua ansia galoppante. Ti viene l’orticaria se le cose non vanno secondo programma… peccato che questa settimana il programma l’ha scritto un ubriaco. Le stelle ti consigliano: rilassati o ti esplode il fegato per stress.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi equilibrio, ma finisci sempre in ginocchio davanti all’indecisione. Cambi opinione come cambi outfit per l’aperitivo. Ti piacciono tutti e non scegli nessuno. Risultato: nessuno ti piglia sul serio. Consiglio stellare: prendi una posizione, anche se è quella fetente.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Ti muovi tra passione e veleno come un cobra innamorato. Mandi segnali misti: ti amo, ti odio, ti controllo le storie. Occhio, perché stai per perdere un’occasione per farti una vita decente solo per sfogare l’orgoglio. Ricorda: essere intensi non è scusa per essere stronzi.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vorresti partire per l’Himalaya, ma ti perdi già uscendo dal casello. Hai voglia di evasione, ma non trovi le chiavi. L’estate ti chiama, ma la tua agenda ti seppellisce. Stai a metà tra Indiana Jones e un barbone con Google Maps. Segui l’istinto, ma stavolta porta anche i pantaloni.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Continui a lavorare come se stessi salvando il mondo. Spoiler: non lo salvi nemmeno il tuo quartiere. Hai la faccia da funerale anche a Ferragosto. Questa settimana rischi l’esaurimento nervoso per colpa di uno scontrino mancante. Prenditi una pausa. E se non sai come si fa, impara.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Stravagante? No. Fastidioso. Ti senti il genio incompreso, ma nessuno ti ha chiesto l’ennesima teoria su “come rivoluzionare l’amore libero con le piantine grasse”. Le stelle ti suggeriscono di collegare il cervello alla bocca prima di parlare. E di tagliare quei capelli, magari.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Vivi in un film tutto tuo, ma purtroppo è diretto da un pessimo regista. Romantico, poetico e totalmente disconnesso dalla realtà. Hai gli occhi a cuoricino, ma il conto in banca in lacrime. Questa settimana potresti innamorarti di uno sguardo… di una cassiera. Che ti ignora.

CONCLUSIONE:

Anche questa settimana siete riusciti a deludere le stelle.

Ma non c’è problema: deluderete anche il vostro commercialista, la vostra ex e probabilmente il vostro gatto.

Tra un fallimento cosmico e una scottatura morale, ricordate:

non siete speciali, siete solo il risultato di una cattiva gestione astrologica.

Ci vediamo alla prossima settimana, se non vi avrà già travolto un’ondata di karma o un mojito sbagliato.

Buona sfiga a tutti.