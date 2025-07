Ritorna il bollettino cosmico per anime perse e nervi tesi. Le stelle parlano chiaro: ve ne andrebbe bene anche una sola… ma manco quella.

Non c’è Mercurio retrogrado, ma siete comunque retrogradi voi. Marte vi guarda male, Venere vi schifa, Giove si fa i cavoli suoi. In poche parole: siete circondati, e l’unico che vi difende è l’autoironia (se ne avete ancora una mezza dose).



Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La tua impulsività questa settimana batte ogni record: rompi più cose che cuori. Occhio alle testate, sia emotive che contro gli stipiti. Hai l’energia di un petardo acceso, ma l’intelligenza di chi se lo tiene in tasca. Rallenta prima di trovarti nudo in mezzo a un campo con solo l’orgoglio a coprirti.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ti ostini a restare fermo come un salame appeso, ma la vita ti chiede movimento. Risultato? Ti ammuffisci. In amore sembri una statua votiva: venerato a distanza, ignorato da vicino. Le stelle ti mandano segnali, ma te stai ancora a leggere l’oroscopo della scorsa settimana. Sveglia!

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei più confuso di un GPS in rotatoria. Cambi idea ogni due ore e ogni volta ti convinci di avere ragione. In amore? Sei come una chat aperta su 4 dispositivi: nessuno capisce con chi stai parlando davvero. Consiglio astrale: parla meno, ascolta di più… ma tanto non lo farai.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

La luna ti rende ipersensibile: piangi se finisce la maionese. In amore sei come un tasto “ripeti”: stesse storie, stessi errori, stesso senso di vuoto dopo. Gli astri ti dicono: stai zitto e goditi la settimana senza fare la chioccia di nessuno. Non sei una suora, sei un segno d’acqua… ma ora sei solo fradicio di lagna.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti al centro del mondo, ma il mondo è in ferie e tu sei rimasto a casa con il ventilatore rotto. Cerchi attenzioni come una zanzara in una stanza buia. Sul lavoro ti credi indispensabile: gli altri ti credono insopportabile. Basterebbe un po’ di umiltà… o almeno un po’ di deodorante.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi tutto, anche il modo in cui dovrebbero sorriderti gli altri. Le stelle sono stanche solo a vederti. Rischi di impazzire per un granello di sabbia nella scarpa… o per una virgola fuori posto. Questa settimana, o ti rilassi, o ti ricoverano. A te la scelta, ma ricordati di disinfettare tutto prima.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Hai passato più tempo a decidere che scarpe mettere che a viver davvero. E le scarpe te le sei scordate lo stesso. Sei in una fase in cui non sai se piangere, ridere o cambiare operatore telefonico. Venere ti vuole bene, ma anche lei ogni tanto ti silenzia.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Fascino da vendere, ma solo al mercato nero. Sei più velenoso del solito, e la tua lingua è una frusta pronta a schioccare. L’amore è un campo minato e tu ci balli sopra in ciabatte. Attento: chi troppo punge, resta solo. E con l’orchite karmica.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Fuga, fuga, fuga. Dalla responsabilità, dai sentimenti, pure dalle zanzare. Peccato che la vita ti segue anche sotto l’ombrellone. Sei ottimista, ma anche stavolta ti illudi come un bimbo che aspetta Babbo Natale a luglio. Ti ci vuole una doccia fredda, e pure due schiaffi astrali.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Sempre serio, sempre stanco, sempre col mal di schiena esistenziale. Ma chi te lo fa fare? Ah già: tu stesso. Sembri un eremita col Wi-Fi, sempre connesso ma con l’anima offline. Rischi di rovinarti pure le vacanze organizzandole come un bilancio trimestrale. Rilassati, che la scadenza sei tu.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Rivoluzionario? Sì, ma solo quando si tratta di cambiare password. Hai idee grandiose e zero voglia di realizzarle. Sei nella tua bolla creativa, ma se nessuno ti chiama è perché ti sei dimenticato di rispondere dal 2021. Parla, ma anche agisci. E non con i pollici sullo schermo.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico fino all’autolesionismo. Sogni ad occhi aperti, mentre il mondo ti frega il portafoglio. Hai l’anima di un poeta, ma le bollette di un operaio. Ti serve concretezza, o almeno qualcuno che ti prenda a secchiate d’acqua gelata quando parti per l’ennesimo trip mentale.

CONCLUSIONE:

E anche stavolta le stelle vi hanno dato il responso… e non è quello che volevate. Ma tanto ve ne fregate, vero? Continuate a dare la colpa ai pianeti, mentre è evidente che il vero problema è lo specchio (e chi ci sta davanti).

Che vi piaccia o no, questa settimana va affrontata col sorriso – o almeno con la faccia di chi ha capito che fa schifo per tutti, ma almeno si può ridere. Se non altro, l’oroscopo vi ha insultato prima che lo facesse la vita vera.

A lunedì prossimo, e che Plutone vi dia un calcio dove serve.