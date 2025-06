Opera Seme Festival 2025: ad Arezzo 27 giovani cantanti da Italia e Stati Uniti per un mese di formazione e spettacolo

A partire da domenica 29 giugno, Arezzo accoglie 27 giovani talenti – 22 statunitensi e 5 italiani – selezionati per partecipare alla residenza artistica dell’Opera Seme International Voice Program, percorso intensivo di alta formazione inserito all’interno dell’Opera Seme Festival 2025, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Il progetto è ideato e curato da Spazio Seme, centro culturale attivo nel cuore della città, e per l’edizione 2025 vede la co-direzione di OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo.

Gli studenti americani provengono da diverse università e istituzioni musicali di prestigio, tra cui la South Carolina University, Fisk University (Tennessee), Chapman University (California), Arizona State University, Wichita State University (Kansas), South Dakota University, Boston University, Bethel University (Minnesota), Baylor University (Washington), Ithaca College (New York). Molti di loro hanno già conseguito titoli accademici e maturato esperienze nel mondo dello spettacolo e della musica.

Durante il mese di permanenza ad Arezzo, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso intensivo che unisce studio e pratica artistica. Il programma è pensato per cantanti, danzatori, musicisti e strumentisti – con un focus particolare sui giovani – e mira a potenziare competenze espressive, vocali, corporee e gestionali. Il calendario prevede corsi di lingua italiana, masterclass, vocal coaching con docenti di rilievo internazionale, sessioni di life coaching e laboratori di preparazione operistica.

Il percorso culminerà negli eventi aperti al pubblico del festival, in programma dal 21 al 26 luglio. Durante gli spettacoli, i giovani artisti americani si esibiranno in celebri brani del repertorio lirico, accompagnati da OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, e affiancheranno per la prima volta giovani cantanti italiani selezionati attraverso un bando nazionale competitivo.

I cantanti italiani scelti per l’edizione 2025 sono: Chiara Giambona (Milano), Eleonora de Berardinis Drudi (Ascoli Piceno) e Giada Maria Zanzi (Bologna). Con loro, anche Raffaello Brutti e Viola Bambini, già coinvolti nel progetto “Le Stanze dell’Opera” diretto dal M° Mario Cassi.

Con questa edizione, Opera Seme Festival consolida il suo respiro internazionale e il forte impegno nella formazione artistica, offrendo ad Arezzo un’esperienza culturale unica, che coinvolge professionisti, giovani promesse e il pubblico cittadino.

Il festival è reso possibile grazie alla collaborazione con numerosi partner, tra cui Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Confcommercio, Sandy Caffè, Coingas. Da quest’anno, anche il Club per l’UNESCO di Arezzo sostiene il progetto, istituendo una borsa di studio dedicata alla creatività dei giovani cantanti italiani, in omaggio al recente riconoscimento dell’opera lirica italiana come patrimonio immateriale dell’umanità (UNESCO, 2023).