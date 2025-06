Arezzo, morde la lingua alla fidanzata incinta durante un litigio: 30enne denunciato per lesioni gravi

Violenta aggressione nella notte in pieno centro ad Arezzo, dove una donna incinta di 29 anni è rimasta ferita dopo essere stata morsa alla lingua dal fidanzato. L’episodio è avvenuto intorno alle 1:56 in Piazza Guido Monaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, durante un litigio scoppiato in strada, l’uomo – trentenne e in evidente stato di alterazione – avrebbe cercato di baciare la compagna, ma con una violenza tale da provocarle una grave lesione alla lingua. Il morso le avrebbe causato una ferita profonda, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico per ricucire la parte lacerata.

L’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo ha soccorso la giovane sul posto, trasportandola in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Dopo gli accertamenti, i medici hanno provveduto a suturare la ferita.

Nel frattempo, i carabinieri intervenuti hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate. L’aggressione – avvenuta presumibilmente nel contesto di una lite – è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarirne i contorni.