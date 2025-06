Coppia precipita dal balcone: feriti ma vivi. Ipotesi lite degenerata

Ambra (Bucine), 5 giugno – Una tragedia solo sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in una casa colonica immersa nel verde delle colline di Ambra, nel comune di Bucine. Una coppia – lui 46 anni, lei 37 – è precipitata dal balcone della propria abitazione per cause ancora da chiarire. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, dove si trovano tuttora sotto osservazione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, non si esclude l’ipotesi di un litigio degenerato. Alcune indiscrezioni parlano infatti di una discussione accesa culminata in modo rocambolesco, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La dinamica dell’accaduto resta incerta. Di certo c’è che la donna è caduta per prima dalla terrazza, seguita poco dopo dal compagno. Fortunatamente, nonostante i traumi riportati, le condizioni di entrambi non sarebbero gravi. I medici hanno comunque ritenuto necessario il ricovero per monitorare l’evoluzione clinica e consentire ulteriori accertamenti.

I due, di nazionalità italiana ma non originari della zona, restano al momento assistiti nelle strutture sanitarie del territorio. Le indagini proseguono per chiarire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di una colluttazione finita nel peggiore dei modi.