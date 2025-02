76 vetture al via del 15° Historic Rally delle Vallate Aretine: Arezzo si prepara ad accogliere i protagonisti del tricolore

Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine scalda i motori: l’evento, organizzato da Scuderia Etruria SCRL, si svolgerà tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, inaugurando il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il Campionato Italiano Rally Auto Classiche e il Trofeo Abarth A112 Yokohama. Saranno 76 le vetture in gara, pronte a sfidarsi su otto prove speciali per un totale di 108,26 chilometri cronometrati.

Grande attesa per i protagonisti del rally storico

Tra i partecipanti spiccano nomi di rilievo del panorama rallystico nazionale. Matteo Musti, campione italiano in carica, guiderà una Porsche Carrera RS nel 2° Raggruppamento, mentre tra gli altri concorrenti con la stessa vettura ci saranno Alberto Salvini, Andrea Smiderle, Oreste Pasetto, Lorenzo Delladio e Nicola Tricomi. Nel 4° Raggruppamento, occhi puntati sulle Ford Sierra RS Cosworth di Valter Pierangioli, Giorgio Costenaro e Riccardo Mariotti, oltre alla Fiat Ritmo 130 Abarth di Matteo Luise, alla Subaru Legacy di Sergio Galletti e alle BMW M3 di Mauro Lenci, Janger e Angelo Diana.

Nel 3° Raggruppamento, la sfida sarà tra le Porsche 911 SC di Beniamino Lo Presti, Riccardo Bianco e Alessandro Russo, mentre nel 1° Raggruppamento si contenderanno il podio Giuliano Palmieri, Antonio Parisi e Cesare Bianco, tutti su Porsche 911 S.

Il Trofeo Abarth A112 Yokohama vedrà al via dodici vetture, con la partecipazione del vincitore della scorsa edizione Marcogino Dall’Avo, oltre a Orazio Droandi e Niccolò De Rosa, recente vincitore della categoria Under 28 del monomarca. Tra gli iscritti figura anche il pilota locale Francesco Mearini, che arricchirà il lotto dei partecipanti. La manifestazione segna inoltre l’ingresso ufficiale delle vetture prodotte tra il 1993 e il 2000 nella nuova serie tricolore “Auto Classiche”.

Il programma: Arezzo diventa il cuore del rally storico

La gara prenderà il via venerdì 28 febbraio alle ore 14:50 dal Palasport Estra di Arezzo. I concorrenti affronteranno due passaggi sulla prova speciale “Rosina”, con riordino in Piazza Resistenza a Bibbiena e parco assistenza presso La Ferrantina. Sabato 1 marzo si disputeranno sei ulteriori prove speciali sulle tratte “Portole” e “Rassinata”, ripetute tre volte ciascuna. Il riordino avverrà a Palazzo del Pero, mentre il parco assistenza sarà ospitato a Castiglion Fiorentino.

L’arrivo è previsto per le ore 17:50 in via Roma, ad Arezzo, dove il pubblico potrà assistere alla celebrazione dei protagonisti in un contesto di grande fascino e tradizione. L’Hotel Etrusco sarà il quartier generale dell’evento, ospitando la Direzione Gara e il centro operativo della manifestazione.

Nella foto di Felice Rogialli i vincitori della scorsa edizione