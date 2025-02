Esplosione in un’abitazione a Soci: 67enne ustionato trasportato in ospedale

Un’esplosione si è verificata questa mattina in un’abitazione situata in località Soci, nel comune di Bibbiena. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: il 118 della ASL TSE è stato attivato alle ore 11:52 per prestare assistenza a un uomo di 67 anni rimasto ustionato nell’incidente.

Il ferito è stato trasportato in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 all’Ospedale Cisanello di Pisa, dove riceverà cure specialistiche per le ustioni riportate. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti prontamente anche l’ambulanza infermieristica di Bibbiena, l’ambulanza infermieristica di Stia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.