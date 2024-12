A Policiano i cartelli della vergogna: una riflessione tra ironia e disperazione

Sì, perché dietro il sarcasmo di questi cartelli si nasconde una realtà ben più amara. Immaginate di passeggiare sul marciapiede che finisce misteriosamente nel nulla, come un sogno interrotto. Un marciapiede che ti guarda con disprezzo mentre sei costretto a fare acrobazie per evitare di essere investito sulla trafficata SR71. Ma chi se ne frega delle infrastrutture, no? Un bel cartello di “Attenzione” risolverà tutto.

E che dire del parcheggio del cimitero, un autentico rally di Dakar, dove l’auto deve dribblare buche come se fosse alla ricerca di un’uscita di emergenza? Invece di un luogo di raccoglimento, sembra più un campo di addestramento per piloti di fuoristrada.

Ma il vero colpo di genio dei cittadini di Policiano non è tanto la denuncia, quanto l’autoironia. In un’epoca in cui si protesta in piazza, sui social e, se proprio serve, anche con la carta bollata, i policianesi si sono armati di cartelli . Un modo per dire: “Ci siamo stufati, ma almeno ci facciamo una risata”. Forse, dietro quella risata, c’è più amarezza che ironia, ma chi può biasimarli?

E così, tra un sorriso amaro e un cartello provocatorio, i cittadini di Policiano vanno avanti. Non aspettano soluzioni, perché le soluzioni non arrivano mai. Ma almeno hanno trovato un modo per far vedere al mondo che non si sono dimenticati di loro. Continuate a scrivere, a protestare con ironia e a farvi sentire, cari policianesi. Forse, un giorno, qualcuno vi ascolterà. O forse no. Ma almeno, avrete fatto sorridere qualcuno lungo la strada.