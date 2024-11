Perugia 2 – Arezzo 0: le pagelle di Cesare Fracassi

Trombini 6

Para una palla a gioco fermo, sui gol non ha colpe.

Montini 6

Si propone in avanti in due occasioni.

Lazzerini 4,5

Grave errore che compromette la partita.

Chiosa 5,5

In affanno in due occasioni contro giocatori scattanti.

Coccia 5,5

Si spinge poco in avanti.

Renzi 5,5

Non si nota né come cursore, né in fase offensiva, né in marcatura.

Mawuli 5

Non lascia alcun segno in partita.

Guccione 6

Dopo l’unico tiro nello specchio, scompare dal gioco.

Pattarello 5,5

Combatte, tenta un tiro-cross, ma non incide.

Gucci 5

C’era!?

Tavernelli 5

Non ha mai impensierito la difesa avversaria.

Righetti 5

Damiani 6

Buona prova per il rientro.

Ogunseye 5

Santoro 5

Troise 5

Ottimi schemi? Bene i calci d’angolo?!