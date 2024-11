Eccoci con l’oroscopo del 7 novembre: l’universo oggi si prende una pausa dalle grandi rivelazioni: preparatevi a una giornata di autocritica ironica e sorrisi amari.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi vuoi fare mille cose contemporaneamente, come sempre. Ma qualcuno dovrà pur dirtelo: “multitasking” non significa fare tutto male nello stesso momento. Stai cercando il successo? Magari prima inizia a cercare le chiavi di casa che hai perso ieri.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La tua agenda è più piena della tua dispensa (e questo è tutto dire). Ma tranquillo, il tuo attaccamento materiale ai dolci non ti deluderà. Per il resto, il lavoro? Non serve, basta dare l’impressione che tu stia facendo qualcosa di importantissimo. Ottimo lavoro!

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi sei come un Wi-Fi di pessima qualità: connesso e sconnesso a intermittenza. Ti lamenti della noia, ma sei tu il primo che si stufa di ogni cosa dopo cinque minuti. Prova a concentrarti su una cosa sola oggi, magari la lista della spesa… per cominciare.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei un romanticone oggi, il che è perfetto visto che non hai ricevuto nemmeno un messaggino. L’amore non è al centro della tua giornata, ma pensa positivo: almeno la tua vita emotiva ha lo stesso dinamismo di una partita a scacchi giocata con uno specchio.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi, ti senti un re, ma non preoccuparti: anche il re della foresta ha bisogno di una pausa, soprattutto quando nessuno sembra voler notare il tuo splendore. Fatti un favore, prenditi un pomeriggio di relax… e prova a non urlare ai vicini quanto sei fantastico.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Il tuo bisogno di organizzazione oggi raggiunge nuovi livelli. Hai fatto l’inventario anche delle scorte di zucchero? Perfetto. Solo un consiglio: non cercare di organizzare anche la vita degli altri, a meno che tu non abbia una dote speciale per perdere amici.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Stai cercando di mantenere l’equilibrio, ma per farlo devi prima smettere di oscillare tra un’idea e l’altra ogni tre minuti. Anche oggi hai cambiato idea su cosa mangiare a cena almeno cinque volte. Il consiglio del giorno? Qualsiasi cosa deciderai di fare, prova a farla.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Ti senti enigmatico, misterioso, e con un fascino da detective. Ma diciamocelo, non sei un personaggio di un film noir: sei solo troppo pigro per spiegare tutto. In fondo, se gli altri non capiscono… sarà colpa loro, giusto?

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Oggi senti il richiamo dell’avventura, ma la tua idea di avventura è fare 10 minuti di camminata. Oppure guardare un documentario su YouTube. Sogna pure terre lontane, tanto al massimo ti spingerai fino al supermercato sotto casa.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi sei talmente concentrato sul lavoro che nemmeno ti sei accorto di aver dimenticato il caffè sul fuoco. Un consiglio: gli amici potrebbero apprezzare un minimo della tua attenzione. E per attenzione si intende rispondere ai messaggi… almeno entro la settimana.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Sei creativo e innovativo, ma oggi sei riuscito solo a creare caos nella tua stanza. Cambiare il mondo è il tuo sogno, ma comincia magari col mettere a posto il disordine accumulato sulla scrivania. Il mondo ringrazierà… un giorno.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi ti senti ispirato e persino filosofico, peccato che nessuno abbia davvero voglia di ascoltare le tue ultime teorie sull’amore universale. Va bene sognare, ma magari ascoltare la gente sarebbe un buon punto di partenza… quando ti risveglierai dal tuo mondo fatato.

Conclusione generale

In sintesi, il 7 novembre è una giornata che richiede tanta ironia e un pizzico di autocritica per tutti i segni. Se state cercando risposte profonde, sappiate che probabilmente arriveranno… ma non oggi! Meglio ridere dei piccoli drammi quotidiani e delle nostre contraddizioni, perché a quanto pare, l’universo oggi ha deciso di prendersi una pausa dalle grandi rivelazioni e di puntare tutto sull’umorismo.

Quindi rilassatevi, sorridete e ricordate: se il destino ha un piano, oggi è in modalità “work in progress.” 😉

