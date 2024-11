Le onde dei sentimenti: il viaggio di due anime in cammino

Quante coppie iniziano un cammino pensando di essere destinate a crescere insieme, in sintonia, fino in fondo? Ma la realtà, quella che si rivela con il passare del tempo, mostra spesso una strada più tortuosa, dove i ritmi interiori e le trasformazioni personali non si allineano sempre. C’è un’illusione nella promessa di essere per sempre “una cosa sola”, perché l’anima è una realtà complessa, soggetta a cambiamenti continui, che si intensificano con il tempo e le esperienze. E non c’è colpa, né mancanza: ci sono vite che si evolvono, stagioni che si alternano. Alcuni giorni sembra che le persone camminino fianco a fianco, unite in un respiro comune; altri giorni i sentieri divergono, portandoci in direzioni distanti, a volte incompatibili.

La convivenza è un viaggio lungo, fatto di piccole scelte quotidiane, sacrifici e accettazione. Eppure, per quanto ci si possa impegnare, due persone non sempre riescono a percorrere quella strada nella stessa direzione e con la stessa intensità. Forse è una delle lezioni più difficili da accettare: non è detto che chi ci ama debba crescere al nostro stesso ritmo, né amare le stesse cose. L’amore, a volte, impone la difficoltà di accettare questa verità: possiamo sentirci a casa in una persona, ma, al contempo, sentire che quella casa, per quanto preziosa, non è più il luogo in cui ci sentiamo di fiorire.

Ogni coppia attraversa fasi di distanza e riavvicinamento, perché l’amore è anche un ciclo di ripensamenti, distacchi e riconciliazioni. È come un fiume che incontra ostacoli e deviazioni, ma continua a scorrere. Tuttavia, per alcuni arriva il momento in cui il fiume non riesce più a mantenere la stessa corrente: una parte di noi smette di fluire al ritmo dell’altro e, pur restando affetto e gratitudine, l’amore, come lo abbiamo conosciuto, muta o svanisce. Non è colpa di nessuno se accade, e non è la fine di tutto: è la trasformazione che l’anima richiede quando si rende conto che per crescere non può più rimanere dove si trova. Alcune separazioni avvengono con grandi traumi, scenate e ricatti. In altri casi, la coppia è consapevole di crescere con idee divergenti.

Un esempio: lui ha studiato a lungo per poter lavorare da casa o in qualsiasi luogo iconico del mondo; lei, invece, decide di dismettere la partita IVA per diventare dipendente, lavorando in sede cinque giorni su sette. Lui, sempre solo, incatenato tra le mura di casa, spesso senza nemmeno un supporto alimentare, e la casa trascurata; lei, stanca dopo dieci ore fuori casa, mangia una cena frugale e poi va in palestra per avere un momento tutto suo. Lui, che lavora da remoto, potrebbe gestire le sue incombenze soggiornando al mare, al lago o addirittura all’estero. Questa crescita opposta può creare una crepa profonda fino alle fondamenta, insanabile.

A volte, l’evoluzione ci porta a lasciare andare le persone che ci hanno accompagnato a lungo. Si soffre, si tenta di opporsi, si desidera tornare indietro. Ma se ascoltiamo in silenzio, capiamo che ci sono legami che non cessano mai davvero. L’esperienza condivisa, i ricordi, l’affetto sincero continuano a vivere in noi, anche se le strade si separano. E in questo lasciare andare, c’è una sorta di amore nuovo: la comprensione che entrambi meritiamo di crescere, anche in modi diversi, di trovare una felicità che non sia un compromesso costante, ma un equilibrio sereno tra ciò che siamo diventati.

Ogni separazione è un po’ una perdita di una parte di noi, eppure anche una conquista di nuove possibilità. Quando impariamo a riconoscere la libertà dell’altro come preziosa quanto la nostra, comprendiamo anche che il vero amore risiede nel saper lasciare andare, senza rancore, senza recriminazione. La vita, alla fine, è un continuo imparare a essere aperti alle trasformazioni, accogliendo le ferite che fanno parte del viaggio e permettendo che il dolore diventi parte della nostra storia, non la sua conclusione.

Perché, a volte, è proprio nel lasciarci andare che scopriamo chi siamo davvero, in tutta la nostra vulnerabilità e forza, e impariamo che la felicità, la vera felicità, è quella che ci permette di crescere, da soli o insieme, senza più paura.

S.S.C.