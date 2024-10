Carpi-Arezzo 2-1: le pagelle di Cesare Fracassi

Poco sicuro e a tratti incerto, specialmente sui calci piazzati.

Lazzerini 5,5

Prestazione opaca, fatica a contenere gli avversari.

Del Fanro 5

Difficoltà evidenti nelle coperture, sempre in ritardo.

Gigli 6

Qualche intervento positivo, ma manca in fase di impostazione.

Righetti 6

Discreto, fa il minimo indispensabile senza troppi errori.

Renzi pt 7 st 5,5

Buono nel primo tempo, ma cala drasticamente nella ripresa.

Santoro 6,5

Uno dei pochi a spingere in avanti, ma senza fortuna.

Mawuli 7

Il migliore in campo, prova a inventare e a dare velocità.

Pattarello 5,5

Poco incisivo, non riesce a trovare la giusta posizione.

Gucci 5,5

Si vede poco, mai pericoloso.

Damiani 5,5

In campo al posto di Gaddini, ma anche lui non convince.

Ogunseye 5,5

Sottotono e fuori forma, non lascia il segno.

Tavernelli 5,5

Partita anonima, non offre alcun spunto rilevante.

Coccia 6

Si salva grazie alla corsa e alla voglia di fare.

Bigi nc

Non classificato per pochi minuti in campo.

Concetti nc

Troppo poco tempo per essere valutato.

Troise 5,5

Difesa troppo vulnerabile: autostrada aperta tra i centrali.

Conclusione:

La squadra soffre in difesa, priva di organizzazione e di schemi offensivi chiari. Calci d’angolo inefficaci e un rigore dubbio evidenziano l’assenza di costruttori di gioco e di realizzatori.