Infortunio sul lavoro a Sansepolcro: 50enne trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:20, il servizio 118 dell’Asl Tse è stato allertato per un grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un’azienda locale.

Un uomo di 50 anni è rimasto coinvolto nell’infortunio, le cui dinamiche non sono ancora del tutto chiare.

Sul posto è intervenuta prontamente l’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro, che ha trasportato l’uomo in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, indicativo della gravità delle sue condizioni. Le forze dell’ordine sono giunte per avviare i rilievi necessari, mentre è stato attivato il Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) della Valtiberina per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della struttura.