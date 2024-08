La salute e la pigrizia

Andiamo alla sostanza e guardiamo la realtà in faccia.

Le patologie cardio vascolari in Italia causano il 35% dei decessi nelle donne e il 43 % nei maschi.

Quattro sono le principali cause:

1- assetto lipidico nel sangue (trigleridi, colesterolo, omocisteina, lipo proteina a (Lpa)

2- ipertensione arteriosa (valori superiori a 130| 80)

3- alterata sensibilità all’insulina (eseguire ricerca insulina nel sangue)

4- eccesso di peso (aumento di massa grassa addominale: eseguire il rapporto tra circonferenza vita cm : altezza cm, il numero che viene deve essere inferiore a 0.49 per le donne e 0.53 per gli uomini, valori superiori stanno a significare eccesso di grasso addominale il più pericoloso per salute e longevità).

L’azione di medicina preventiva più efficace per prevenire ateroscleosi e patologie cardio vascolari oltre ad una adeguata alimentazione, e’ l’attività motoria aerobica e di resistenza per Mantenere la massa magra muscolare e introdurre maggiori volumi di ossigeno.

La carenza di ossigeno fa degenerare tutto il nostro organismo.

La carenza di ossigeno si chiama ipossia.

Partiamo con il conoscere la domanda personale di ossigeno che viene indicata come MET ( Metabolic Equivalent of Task): 3.5 ml x peso corporeo Kg x 1 minuto.

Esempio

Se una persona pesa 60 kg si fa questo calcolo 3.5 ml x 60 kg= 210 ml, la persona deve respirare 210 ml ogni minuto, in una ora deve introdurre 12600 ml, che rapportati a litri sono 12.6 litri di ossigeno.

Questo consumo di ossigeno e’ il volume richiesto per vivere a riposo.

Per la prevenzione delle malattie cardio vascolari occorre realizzare attività’ motoria portando il consumo di ossigeno almeno 36 litri in una ora, tre volte nella settimana.

Con l’attività motoria si ha un aumento di consumo di ossigeno ma anche il battito cardiaco.

Durante l’attività motoria non si deve superare la personale massima frequenza cardiaca. La si può conoscere così: 220 – numero anni.

Se una persona a 70 anni: 220-70 = 150 battiti cardiaci.

La persona non deve superare 150 battiti cardiaci durante l’attività motoria.

Sono consapevole di avere scritto oggi forse troppi numeri, relativi all’ossigeno e al battito cardiaco, ma invito a riflettere che la scelta di realizzare una attività motoria è la più efficace terapia per la prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Vincere la pigrizia ad ogni età. Con decisione!

Non delegare solo ai farmaci ciò che possiamo fare noi con la volontà e con la conoscenza. Il movimento e’ un “vaccino” naturale per la salute e per longevità.