Ricorsi storici, storie vere e grappoli di fandonie: “La battaglia di Montaperti”

Erano i primi anni cinquanta del dodicesimo secolo dopo Cristo, due città, una ghibellina, Siena, e l’altra, Firenze, guelfa si trovavano nei due itinerari che portavano a Roma.

Siena si trovava nel percorso che facevano i pellegrini che provenivano dalla Francia e l’altra per coloro che provenivano dal Nord Europa, entrambe prosperavano per il commercio e le banche, nel contempo progrediva l’importanza di Arezzo con forte base ghibellina, e che sviluppava i suoi commerci con la Romagna, Ravenna, e tutta la zona centroadriatica, ed aveva una sua moneta, il “Grosso”, coniato nella stessa città.

I Guelfi di Firenze, erano:

a) i bianchi, commercianti, artigiani, partite autonome di persone atte a mendicare, cone ci sono ora,

b) neri, preti, caste di nobili casati, possidenti da antica data, e dipendenti pubblici della repubblica,

Indi le sottocategorie:

c) gli azzurri, giullari, teatranti, cantastorie, persone dedite all’attività ludica,

d) i rossi, che provocarono con il loro assistenzialismo il crac delle banche fiorentine, che si ripresero solo il secolo dopo, con il nostro Pier Saccone dei nostri Tarlati, che insegnò loro l’amministrazione e la riscossione creditizia documentata.

Alcuni rossi per cercare di non essere arrestati per bancarotta, si rifugiarono a Siena e alcune genie si sono protratte fino ai tempi nostri, vedi Mps.

Siena aveva già subito sonore sconfitte da parte dei fiorentini, in quanto ospitava degli esuli di Firenze( i rossi), pro imperatore!? , e che prima di Leonardo volevano vendergli i sommergibili, per incassare!!?.

Si giunse infine all’epica battaglia del 4 Settembre 1260; le forze erano impari, infatti i fiorentini avevano l’appoggio lombardo, modenese, e di quei paraculi lucchesi, e per finire, di quei perugini di merda e dei papalini orvietani, trentamila fanti e tremila cavaliieri in tutto.

I ghibellini, erano appoggiati dai marmisti carraresi, dai ferraioli ternani sempre in antitesi ai perugini, i pendenti pisani, in tutto 18 mila fanti e 1800 cavalieri.

Le truppe dei fiorentini erano passate dalle zone del Chianti, e ogni tanto speluzzicavano dai grappoli i chicchi d’uva, ancora non del tutto matura, tanto che quando arrivarono al cospetto dei senesi, a molti presero dei forti dolori addominali, e una cacarella impellente si sviluppò tra le file guelfe, pertanto chiesero un timeout e andarono in frasche ad evacuare.

Intanto le lepri messaggere avevano raggiunto la colonna dei cento cavalieri aretini in arrivo; questi, come le canaglie ne pensarono una più del diavvelo e dopo la discesa di Palazzolo, si tolsero la parte bassa delle armature e proseguirono ignudi dalla vita in giù, a lance in mostra, tanto che la zona fu poi chiamata da Leopoldo dei Medici, la Colonna Del Grillo.

A tal cospetto, il cavaliere tedesco Walther Von Astinberger esterefatto da tanta possanza e il Conte di Arras ( città di Robespierre), e Salvani,si misero a bisbigliare fra di loro, creando dei dubbi, sulla loro sessualità.

I Fiorentini, Farinata degli Uberti, il mortadellaro Rangoni, e il rosso Aldobrandeschi a malapena si tirarono su i gambaloni protettivi, ripulendosi con i drappi dei loro cavalli e se la dettero a gambe levate, lasciando nel campo diecimila morti e una concimazione dei terreni che durò per tre anni.