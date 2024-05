Arezzo, bimbo di tre anni precipita dal terzo piano

Un tragico incidente è avvenuto oggi in via del Trionfo ad Arezzo, dove un bambino di tre anni è precipitato dal terzo piano di un edificio.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 quando il piccolo è caduto da una finestra della casa in cui vive con la famiglia.

La centrale operativa di Arezzo ha ricevuto la chiamata di emergenza intorno alle 13:00. Sul posto sono intervenuti prontamente l’automedica di Arezzo, la Misericordia di Arezzo e le forze dell’ordine.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer con l’elicottero Pegaso 1.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per capire come il bambino sia riuscito ad arrivare alla finestra e precipitare,