Eehh e la caviglia storta: incontri preistorici e tragedie nel cuore della storia umana

EEHH E LA CAVIGLIA STORTA

Chi ha seguito la storia della giovane fanciulla, che seguendo un elefante vecchio, 50 mila anni fa, si era trasferita da Bolsena alle pendici di Lignano e del Castellare, nell’esercitarsi a cavalcare a pelo il cavallo salvato dalle sabbie mobili della Chiana, si era procurata una storta alla caviglia destra, cadendo dalla groppa del quadrupede.

Era successo il giovedì prima di Pasqua, giorno per il quale lei si dedicava precedentemente alla raccolda d’ova, di uccelli e altri pennuti stanziali.

Nel suo anfratto di riparo presso il doccione a lato del posto, dove sarebbe stata poi la casa del 1500 dei Gamberucci, noti pastori caciai, la giovane dicevo aveva accatastato una barca di ova.

Non avendo indumenti ma solo pelli di coniglio selvatico congiunti da vinchi secchi, si procuro’ dal suo ripostiglio una di queste pelli e fece un decotto di prunastri, evernia e citronella nel quale immerse la pelle e successivamente, cosparse le chiare di 7 ova e attorciglio’ la pelle alla caviglia gonfia.

Dopo una nottata e il successivo giorno di riposo, il suo piede era sgonfiato e neanche più dolorante, e dopo aver ripetuto il procedimento per la nottata successiva, della tumefazione del trauma, non c’era più traccia e fu considerata dai posteri una antesignana dei Rosacroce!! ( ordine di personaggi poliedrici che riuscirono a dare soluzioni naturali per l’esistenza e la soppravvivenza e per il progresso del uomo!)

EEHH INCONTRA OHH

La fanciulla di 50 mila anni fa vissuta in quei poggi intorno alla nostra città, dopo 10 stagioni dall’ avvento di una cometa nel cielo stellato, incontro’ Ohh.

Ohh, giovane rampollo di una tribù, dedita alla transumanza di bisonti quadricornici, nei grandi prati del monte, che poi fu chiamato Pratomagno, dopo una battuta di caccia aveva seguito una traccia particolate, un odore strano che non aveva mai sentito, acre, ma allo stesso tempo accattivante; era Eehh, che avendo avuto le sue prime tracce di abbandono della pubertà, aveva zuppato e lavato il pube con succhi di erba cipollina mista a succo di decotto di foglie di alloro.

Aveva attraversato, il giovane la paludosa zona del campo di aviazione aretino e aveva proseguito per la via Carraia fin sotto la Bagnaia, dove gli apparve sta bimba troglodita e cacciatrice a cavallo del suo destriero.

I due si videro e pensarono di aver ciascuno trovato una preda, non si capivano, manco a segni si guardarono impugnando lancia e arco, ma ben presto capirono di essere entrambi ominidi, solo una cosa li diffenziava, nello sgocciolare i loro liquidi ; una aveva un buco l’altro la cannella a bocca di leone, cosi sembrava, ma poi piu simile ad una grande ghianda.

Ben presto si affiatarono e cacciarono per giorni insieme, dormivano mello stesso giaciglio e per forza di cose si accoppiarono gemendo dal piacere e dal dolore.

Triste e improduttivo fu questo connubio, la poca esperiena gli fece sbagliare entrata e la la giovane imbestialita dal dolore cercando con una selce di limare l’attrezzo, ne recise, con un colpo maldestro, l’intera protuberanza fin dalla base tanto che in breve il giovane tra dolori atroci mori senza più liquido rosso del suo corpo!.