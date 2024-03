Infortunio sul lavoro a Viciomaggio, 32enne ferito gravemente

Stamani alle ore 8:10, in un infortunio sul lavoro a Viciomaggio, nel comune di Civitella in Valdichiana, un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza al Ponto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo, classificato come codice 2.

L’incidente ha richiesto un intervento rapido e coordinato da parte dell’Emergenza Urgenza Asl Tse, sul luogo dell’evento sono giunte un’auto infermierizzata da Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e il PISLL.

…in aggiornamento