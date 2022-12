Il mese di dicembre, persino nella settimana precedente il Natale, il ministero della Salute è stato impegnato con diversi ritiri dal mercato di prodotti segnalati per rischio fisico o microbiologico.

I richiami sono stati pubblicati e diramati a partire dal 9 dicembre fino ad arrivare al 21 dicembre.

Il 13 dicembre 2022 è stato richiamato dal commercio il pecorino Deluxe stagionato al tartufo di Lidl Italia, lotto di produzione TA222744, scadenza 19/03/23, confezione da 180 grammi, prodotto da Rocca Toscana formaggi S.r.l. nello stabilimento di Via Puccini, 79 – 52100 Arezzo

Nel primo caso, in un’analisi svolta in autocontrollo, è stata rilevata la presenza di Listeria monocytogenes oltre il limite consentito.