Si è disputata ieri a Policiano la 25.ma edizione del Trail di Lignano su doppia distanza dei km 10 e km 19.

Classifica 10Km

Classifica 19Km

Nel percorso più lungo il russo Evgeni Krivosheev e Virginia Leonardi (entrambi della Unione Polisportiva Policiano) dominano la gara sugli avversari.

Nel percorso più breve ancora una doppietta della Polisportiva Policiano con Michele Pastorini in campo maschile e Valentina Mattesini in quella femminile.

Cronaca della gara

Partenza alle ore 9,30 con oltre 160 partecipanti in entrambe le distanze con Krivosheev che prende il comando fin dall’inizio della gara mentre dietro Pastorini,Taoss,Graziani, Del Buono ,Occhiolini,Castelli,Donati e Ansano si contendono i piazzamenti della km 10 e km 19.

Alla deviazione che porta al monte Lignano il russo ha un vantaggio netto sugli altri mentre nella km 10 Taoss,Pastorini e Del Buono si giocano la vittoria.

In campo femminile dopo una partenza abbastanza decisa di Ana Nanu, Valentina Mattesini prende decisamente il comando dopo il 3° km mentre Leonardi dovendo fare la km 19 è un po’ attardata.

Dopo circa 49’ Michele Pastorini taglia il traguardo di Policiano con un vantaggio di oltre 1’ su Taoss e Del Buono nell’ordine mentre più staccati Ansano e Graziani.

In campo femminile Valentina Mattesini domina la km 10 in 58’39” sulla italo rumena Ana Nanu 59’59” e al 3° posto Simona Gattobigio Umbra 1’08’.

Nella km 19 il transito solitario alla croce di Lignano di Krivosheev sancisce il dominio assoluto ,andando a terminare la gara in 1.24’43” alle sue spalle la coppia della Trail Running Project Marco Castelli in 1.29’06” che in volata batte il compagno di squadra Alessio Donati 1.29.10”, a seguire Bartolini, Mazzarelli , Fazzi, Vannuccini e Annetti.

Nel settore femminile Virginia Leonardi vince nettamente in 1.54’05” su Federica Migliori della Filirun in 1.58’42” e al 3° posto Katia Roghi della U.P.Policiano in 2.01’41” seguono De rosa e Salvadori.

La mattinata è proseguita con le gare del settore giovanile con oltre 150 atleti che si contendevano il Trofeo Memorial Annetti , quest’anno è andato all’Atletica Sestini su Atletica Casentino Poppi e Atletica. Avis Sansepolcro.

Premiazione anche per l’atleta più anziano con il memorial Amilcare Gibin quest’anno assegnato dalla famiglia all’82 enne Emilio D’Onza che ha completato la gar della km 10 in 1.47’04”

I vincitori delle gare giovanili:

Maschili Femminili

Nicchi Bernardo Atl Avis Sansepolcro Fini Ginevra Atl. Sestini

Gorini Nicolas Weloveinsulina Severi Clara U.P.Policiano

Cenni Lapo Atl. Casentino Poppi Lensi Teresa Atl. Casentino Poppi

Grazzini Leo Weloveinsulina Ristori Anna At. Casentino Poppi

Berlicchi Edoardo Atl. Avis Sansepolcro Ricciarelli Camilla Atl. Avis Sansepolcro

Yanu Gabriel Atl. Futura Giorni Sara Atl. Avis Sansepolcro

Luzzi Elia Lib. Unicusano Livorno Brizzi Veronica Atl. Avis Sansepolcro

Prossimo appuntamento VENERDI 25 NOVEMBRE alle ore 18,30 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne con la 2^ edizione del CITY TRAIL in Piazza S.Michele nel centro di Arezzo per percorrere circa 6 km nella parte storica della città.

Fabio Sinatti