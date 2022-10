Tweet on Twitter

Dopo due stop arriva la reazione amaranto sul parquet del Don Bosco

Toscana Food Don Bosco Livorno-Amen Scuola Basket Arezzo 67-83

Parziali: 18-25; 30-49; 46-66

Toscana Food: Ciano 11, Bandini 3, Baroni, Paoli 16, Maniaci 6, Carlotti 3, Lamperi 2, Giachetti 2, Gamba 2, Deri 12, Mori 7, Balestri 3. All. Barilla

Amen: Lici 5, Veselinovic 23, Fornara 17, Filippeschi, Rossi 13, Terrosi 11, Calzini, Furini, Castelli, Giommetti 6, Pelucchini 6, Provenzal 2. All. Evangelisti Ass. Liberto

Ritorna al successo l’Amen Scuola Basket Arezzo che si impone al PalaMacchia di Livorno contro la Toscana Food Don Bosco.

Primo quarto equilibrato con l’Amen che mette la testa avanti con i canestri di Veselinovic e Rossi (18-25 al 10′).

Nel secondo quarto un parziale di 7-0 a favore di Livorno riporta la partita in parità prima che la seconda tripla di Pelucchini ed ancora Rossi lancino gli amaranto. Il finale di quarto è tutto di marca aretina con i ragazzi di coach Evangelisti che operano il break decisivo andando al riposo sul 49 a 30.

Notevole impatto la prestazione di Terrosi che nei secondi dieci minuti di gioco mette a referto ben 8 punti dei suoi 11 totali.

Il terzo quarto si apre con due canestri dalla lunga distanza per la SBA, prima Rossi poi Fornara permettono all’Amen di amministrare un vantaggio che nonostante qualche errore dalla lunetta rimane sempre di sicurezza (46-66 al 30′).

Negli ultimi dieci minuti coach Evangelisti concede spazio anche ai giovani che che si guadagnano minuti di esperienza per il proseguimento del campionato, la partita scorre con la SBA in controllo con Livorno che accorcia le distanze fino all’83-67 finale.

Arezzo doveva tornare al successo e lo ha fatto in trasferta, la strada da percorrere è ancora lunga ma dopo un risultato positivo lavorare in palestra sarà sicuramente più facile in vista della sfida di sabato prossimo contro Cecina, una delle candidate al salto di categoria che arriverà Sabato al Palasport Estra ferita dalla sconfitta casalinga di misura contro l’altra capolista Prato.

