Mercato Internazionale, al via la maratona del gustoff7f0b;”>

È iniziata oggi sedicesima edizione del mercato dei sapori. Previste 300 mila persone a fronte di numeri da record: 180 operatori stranieri, 87 operatori italiani, 70 operatori della provincia di Arezzo, 34 paesi partecipanti, 21 foodtruck, 15 operatori a posto fisso, 4 operatori dell’agricoltura per un totale di 3 chilometri di rassegna. Dalle 9.00 della mattina alle 2.00 di notte via Spinello, piazza San Jacopo, Area Eden, via Guadagnoli, via Niccolò Aretino, via Margaritone e piazza Sant’Agostino saranno il centro dell’evento.

Anche quest’anno sono sul piatto numeri da record: 180 operatori stranieri, 87 operatori italiani, 70 operatori della provincia di Arezzo, 34 paesi partecipanti (Spagna, Italia, Grecia, Germania, Cuba, Brasile, Argentina, India, Olanda, Belgio, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Perù, Ecuador, Venezuela, Messico, Russia, Ucraina, Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, Lituania, Svizzera, Austria, Australia, Marocco, Tunisia, Ungheria, Slovacchia, Romania, Senegal, Giappone, Canada), 21 foodtruck (ape car o truck a motore), 15 operatori a posto fisso (vinerie, pubblici esercizi, ristoranti che hanno deciso di cogliere l’opportunità del Mercato Internazionale con uno stand/truck), 4 operatori dell’agricoltura (Piazza San Jacopo con Coldiretti e via Margaritone con Cia) per un totale di 3 chilometri di mercato.

Dalle 9.00 della mattina alle 2.00 di notte via Spinello, piazza San Jacopo, Area Eden, via Guadagnoli, via Niccolò Aretino e via Margaritone saranno le strade da percorrere da chi ama i sapori: si va dalla cucina cubana fino alle steak irlandesi, dai prosciutti spagnoli, patanegra su tutti, alla gastronomia indiana. Si potrà assaggiare il bao, il tradizionale panino al vapore giapponese, insieme a bisket e pulled pork americani, e ancora dolci della tradizione marocchina e le curiose patatine fritte olandesi. Ma non solo: c’è spazio anche per gli oggetti della tradizione come le tovaglie provenzali, i fiori di sapone dal Belgio e l’abbigliamento nordico, dalla Svezia e dalla Finlandia.

In piazza San Jacopo lo spazio è dedicato al territorio aretino: Coldiretti realizzerà uno spazio con le migliori produzioni locali, dalla frutta e verdura di stagione, e ancora zucche, funghi, miele, castagne, birra e molto altro ancora, senza dimenticare i prodotti gluten free.

Piazza Sant’Agostino, invece, sarà il luogo della movida grazie a due appuntamenti musicali: sabato 7 ottobre alle ore 21 il concerto degli Umagroso Band e domenica 9 ottobre, dalle ore 19, l’esibizione del Work Song Quintet. I due spettacoli saranno realizzati con il contributo dei commercianti di Piazza Sant’Agostino: Emilio, Saffron, Convivio, Vineria Ciao, Miva di più, Gelateria Golo Giò, Foodstock vini e vinili, Caffetteria Sandy, Il Botteghino, Astrolab.