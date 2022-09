I tifosi del Celtic di Glasgow: “se anche tu odi la famiglia reale, batti le mani”

La squadra di calcio scozzese del Celtic di Glasgow durante il minuto di silenzio organizzato prima della partita contro il St. Mirren, i tifosi organizzati del Celtic hanno cantato in coro contro la regina: «se anche tu odi la famiglia reale, batti le mani».

Il Celtic ha una tifoseria gremita di indipendentisti, cattolici e filo-irlandesi di Scozia, a differenza dell’altra squadra di Glasgow, i Rangers, che ha una tifoseria filo-britannica, leale alla monarchia.

Celtic fans sing "if you hate the Royal Family clap your hands" over a one minute applause for the queen pic.twitter.com/RkUtCYQixK

— When Sunday Comes (@WSComes) September 18, 2022