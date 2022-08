Prete peruviano prende a calci un cane durante la messa (video)

By Redazione

Un sacerdote di una chiesa di Cajapampa, in Perù, quando un cane randagio entrato nella chiesa, durante la messa, si è avvicinato all’altare, forse per una coccola, il prete gli ha dato un calcione per cacciarlo.

Lii Yescu, una fedele presente in chiesa, ha pubblicato un video della scena dell’abuso sul suo account TikTok ma il filmato è stato bloccato perché ritenuto “contrario alle linee guida”.

Il video è stato ripubblicato su Youtube, si vede poi il sacerdote citare frammenti della Bibbia per “giustificarsi” e ha aggiunto: «Come ha detto Gesù, la mia casa è una casa di preghiera e non un recinto».