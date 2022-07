Da settembre 31 nuovi emoji

L’Unicode Consortium, ha annunciato che a settembre verranno introdotti 31 nuovi emoji.

Tra i nuovi emoji ci sono un’alce, un asino, una medusa, un’oca, una radice di zenzero, un baccello di pisello, delle maracas e un ventaglio.

La versione definitiva degli emoji potrà cambiare leggermente da qui a settembre, e nei mesi successivi sarà disponibile sulla gran parte dei sistemi operativi per smartphone e computer.

Emoji 15.0 is to be released in September 2022. Here’s every emoji in the final draft, including a plain Pink Heart #WorldEmojiDay https://t.co/WfC0WuyJ81 pic.twitter.com/P0mvWs2JPj

