Si chiama Giovanni Quintella Bezerra, 32 anni, il medico arrestato in Brasile per aver abusato in sala parto di una donna incinta.

La vittima, in attesa di taglio cesareo, era in quel momento anestetizzata.

L’uomo un trentenne, è stato inchiodato da due infermiere dello staff sanitario che lo hanno filmato con un cellulare mentre commetteva l’atroce gesto

Agli inquirenti, Bezerra ha dichiarato di non sapere per quale motivo si trovasse li.

Salvo poi cadere in un silenzio tombale quando, gli stato comunicato che qualcuno lo aveva filmato mentre abusava della paziente.

