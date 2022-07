I tragigici giovedi sera della parte est di Arezzo

Quelli del locale “Fuorimenù” non ci sentono… nonostante le nostre denunce:

Arezzo città del casino 2022

Chi fermerà la musica?

Ma la parte est della città ci sente benissimo, contrariamente a chi deve verificare e non lo sta facendo.

“Su le mani su le mani” è il leit motiv di chi è alla consolle, scassando le orecchie non solo con gli interventi del D.J di turno, ma anche con la musica a palla.

Ma quelli della zona Giotto, i presenti, sono tutti sordi, oppure l’impianto di amplificazione è rivolto soltanto verso la zona della Marchionna e la parte est della città?

Abbiamo letto i commenti inalberati sui social sia di coloro che frequentano il locale, sia degli operatori… non meritano risposta ma saremo lieti di invitare qualcuno di loro nelle nostre abitazioni, in un giovedi qualsiasi per dimostrare loro che invadono le nostre case con suoni e rumori non graditi.

Neanche un festival come Il Mengo è arrivato a tanto, e forse ne aveva ben donde, infatti i volumi erano più che accettabili… in sintesi… diciamo a “quelli del Fuorimenu, a chi dovrebbe controllare e senza peli sulla lingua: “ci avete rotto i coglioni”!