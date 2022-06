La Thailandia ha ufficialmente depenalizzato il possesso di cannabis

By Redazione

La Thailandia ha reso legale la coltivazione e il possesso di marijuana a partire da giovedì, il piano del ministro della sanità pubblica è di distribuire 1 milione di piantine di marijuana, a partire da venerdì.

La decisione della Food and Drug Administration di rimuovere tutta la pianta dalla categoria degli stupefacenti rende la Thailandia la prima nazione in Asia a depenalizzare la marijuana per uso medico e industriale.

Finora, sembra che non ci sarà alcuno controllo su ciò che le persone possono coltivare e fumare in casa, a parte registrarsi per farlo e dichiarare che è per scopi medici.

Alcuni sostenitori thailandesi hanno festeggiato giovedì acquistando marijuana in un bar che in precedenza si era limitato a vendere prodotti realizzati con le parti della pianta che non fanno sballare le persone.

La dozzina di persone che si sono presentate presto all’Highland Café hanno potuto scegliere tra una varietà di cime con nomi come Sugarcane, Bubblegum, Purple Afghani e UFO.

Il paese è noto per la sua varietà Thai Stick, che prende il nome dal modo in cui i suoi potenti fiori vengono essiccati e legati in bastoncini ed è l’origine di molte varietà ora coltivate all’estero.

Il governo thailandese ha avvertito che coloro che sono desiderosi di fumare in pubblico potrebbe oortare ancora a una potenziale condanna a 3 mesi di reclusione e 25.000 baht (780 dollari) di multa.

Gli estratti di marijuana, come l’olio, rimangono illegali se contengono più dello 0,2% di tetraidrocannabinolo, o THC, la sostanza chimica che fa sballare le persone.

I turisti dovrebbero prenderla con cautela fino a quando le regole non saranno più chiare dopo l’approvazione di una nuova legge sulla cannabis, ha affermato la prof.ssa Sarana Sommano del Dipartimento di scienze delle piante e del suolo dell’Università di Chiang Mai.

“Ci sono ancora dei rischi.

Il problema è che la cannabis non è più considerata un narcotico, ma non ci sono regolamenti e regole ministeriali che ne regolano l’uso”, ha affermato.

“Non si fa menzione di limiti all’uso, leggi sulla guida in condizioni di tossicodipendenza.

La Thailandia vuole principalmente fare un salto nel mercato della marijuana medica.

Ha già un’industria del turismo medico ben sviluppata e il suo clima tropicale è l’ideale per coltivare cannabis.