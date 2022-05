Domenica pomeriggio è stata imbrattata la teca che protegge la Gioconda di Leonardo da Vinci, il dipinto più famoso al mondo, esposto al museo del Louvre di Parigi.

Le immagini e i video che sono circolati sui social network non mostrano il momento in cui la persona imbratta il dipinto, ma soltanto il vetro che lo protegge già sporco.

La persona si sarebbe avvicinata al dipinto in sedia a rotelle e con una parrucca in testa.

Il videlo lo mostra in piedi mentre viene allontanata e grida alla folla di «pensare alla Terra», «è per questo che l’ho fatto, pensate al pianeta».

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

