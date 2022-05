Solidali con le colleghe, giornalisti della tv afgana indossano le mascherine

I giornalisti maschi della tv afgana hanno deciso di indossare mascherine per il viso durante la messa in onda per protestare contro la decisione dei talebani di costringere le loro colleghe donne a coprirsi il volto anche quando sono in televisione.

All’inizio di questo mese, il leader supremo dell’Afghanistan Hibatullah Akhundzada, seguito dal Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevezione del Vizio, ha ordinato alle presentatrici tv di indossare il burqa.

Alcune di loro si sono rifiutate di conformarsi, provocando una repressione da parte dei funzionari, che hanno minacciato di licenziarle.

Non solo: le hanno avvisate che anche i loro mariti sarebbero stati licenziati.

I colleghi maschi allora hanno deciso di mostrare solidarietà coprendosi il volto.

Oltre a impederi alle donne di apparire senza burqa, i talebani hanno anche vietato programmi TV, film e soap opera in cui le donne apparivano senza velo.

Mohammad Sadeq Akif Mohajir, portavoce del ministero talebano per il progresso del benessere e la prevenzione dei vizi, si è detto indifferente alla protesta maschile essendo interessato solo al fatto che le donne stavano adempiessero i loro obblighi come specificato dalla legge.