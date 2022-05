Le presentatrici televisive afghane devono coprirsi il viso

By Redazione

In Afghanistan tutte le conduttrici televisive del paese devono coprirsi il viso mentre sono in onda.

Dopo che l’ordine è stato annunciato giovedì, oggi la maggior parte delle conduttori femminili è stata vista con il volto coperto dopo che il Ministero dei Vizi e delle Virtù dei talebani ha iniziato a far rispettare il decreto.

Il Ministero dell’Informazione e della Cultura aveva precedentemente annunciato che la politica era “definitiva e non negoziabile”.

All’inizio di questo mese, i talebani hanno ordinato a tutte le donne in pubblico di indossare abiti dalla testa ai piedi che lasciano visibili solo i loro occhi, e che avrebbero dovuto lasciare la casa solo quando necessario e che i parenti maschi sarebbero stati puniti per le violazioni del codice di abbigliamento delle donne, a partire da una citazione e passando alle udienze in tribunale e al carcere.

La leadership talebana ha anche vietato alle ragazze di frequentare la scuola dopo la prima media, annullando le precedenti promesse.

La presentatrice di TOLOnews, Farida Sial, ha dichiarato alla BBC: “Va bene che siamo musulmani, indossiamo l’hijab, ci nascondiamo i capelli, ma è molto difficile per un presentatore coprirsi il viso per due o tre ore consecutive e parlare così”.