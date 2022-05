Lanci di vernice rossa a Sergey Andreev, l’ambasciatore russo in Polonia

L’ambasciatore russo in Polonia questa mattina, mentre si recava al cimitero è stato cosparso da lanci di vernice rossa.

Alcuni manifestanti nel corso della cerimonia in onore dei soldati sovietici uccisi durante la seconda guerra mondiale prima e dopo avergli gettato la vernice addosso gli hanno gridato “fascista!” sventolando bandiere ucraine.

La visita di Sergey Andreev al cimitero si deve al fatto che oggi in Russia, come in molti altri paesi dell’Europa dell’Est, si celebra il Giorno della Vittoria, in cui si ricorda la resa dei nazisti del 1945.