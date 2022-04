I “battiti binaurali”: le illusioni uditive su YouTube e Spotify

Per raggiungere uno stato alterato di coscienza superiore ed esplorare il mondo spirituale, su YouTube e Spotify i “battiti binaurali”, un termine usato per descrivere le illusioni uditive che si verificano quando ascoltiamo due diversi toni in ogni orecchio.

Da ascoltare con le cuffie, in ogni orecchio viene trasmesso un tono diverso e lo sfasamento provocherebbe effetti psichedelici.

Una ricerca condotta dalla RMIT University australiana ha rilevato che il 12% degli intervistati utilizza battiti binaurali come farebbe con droghe psichedeliche (in combinazione con altre droghe o al loro posto), il 35% per cambiare il proprio umore e il 72% per rilassarsi o addormentarsi.

Altre persone usano i ritmi binaurali per sballarsi e sono già esperte di sostanze psichedeliche o le hanno già provato.

Tendono anche ad essere più giovani: l’interesse ha raggiunto il picco tra i 16 ei 20 anni, e poi di nuovo a 45 anni.

Le persone lo usano per alterare i loro stati e per connettersi con loro stessi, e anche per connettersi con una forza superiore o simili in quello spazio più spirituale.

Uno studio, che ha raccolto le risposte di oltre 30.000 persone in 22 paesi diversi, è stato pubblicato il mese scorso su “Drug and Alcohol Review”.

Ma la comunità scientifica non ha ancora stabilito se i battiti binaurali possano effettivamente farti sballare come le sostanze psichedeliche, o se sia solo una questione di placebo.

Quando ascolti suoni nel mondo reale, una delle due orecchie lo elabora prima dell’altra.

Il tuo cervello è addestrato a capire il suono in questo modo e a comprendere da dove proviene.

«I battiti binaurali interrompono gli sforzi del nostro cervello per localizzare il suono», spiega Lachlan Gold, docente di musica contemporanea presso l’Università della Sunshine Coast in Australia e uno dei consulenti audio esperti del documento pubblicato di recente.

Suonare in ogni orecchio due frequenze diverse ma molto simili, con una differenza inferiore ai 30Hz, crea una modulazione specifica. Il suono passa lentamente dall’essere fuori fase, quando i due toni si trovano su parti diverse della loro onda, all’essere completamente in fase e fondersi per suonare più forte, un “terzo tono” all’interno del tuo cervello, che solo tu puoi sentire.

In teoria, questo tono può essere utilizzato per sincronizzare le onde cerebrali su una lunghezza d’onda desiderata.

Una rapida navigazione attraverso app di streaming come YouTube, Spotify o Soundcloud può fornire un’ampia varietà di ritmi binaurali.

Alcuni sono pensati per aiutare le persone a studiare e concentrarsi.

Altri dovrebbero aumentare l’eccitazione sessuale.

E altri dovrebbero aiutare a indurre viaggi psichedelici.

Ci sono alcune tracce commercializzate come “musica binaurale”, con melodie e suoni naturali aggiunti.

Puoi anche scaricare un’app di battiti binaurali per il tuo telefono come il popolare I-doser.