Prince da bambino durante uno sciopero del 1970, scoperto dalla WCCO del Minnesota

A inizio marzo l’emittente televisiva americana WCCO del Minnesota stava restaurando un video di uno sciopero degli insegnanti organizzato a Minneapolis nell’aprile del 1970 per metterlo in relazione alle proteste del personale scolastico in corso in città.

Il produttore che ci stava lavorando si era accorto subito che tra le persone intervistate nel video c’era anche un bambino con una giacca blu e una fascia paraorecchie azzurra dall’aspetto familiare.

Dopo cinque settimane di ricerche e indagini, è stato possibile verificare che il bambino nel video era effettivamente Prince, il celebre cantante nato a Minneapolis il 7 giugno del 1958 e morto il 21 aprile del 2016 a 57 anni.

Nel video, il giornalista Quent Neufeld chiedeva a Prince Rogers Nelson, il vero nome dell’artista, se la maggior parte dei bambini fosse in favore dei picchetti: Prince, che allora aveva 11 anni, rispondeva con un deciso «sì» («yup»), dicendo anche che gli insegnanti avrebbero dovuto guadagnare di più per tutti gli «straordinari passati a lavorare per noi».