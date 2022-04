Germania, un uomo per vendere i green pass si è fatto circa 90 vaccini

Un uomo di 60 anni si sarebbe fatto vaccinare contro il COVID-19 dozzine di volte in Germania per vendere tessere di vaccinazione contraffatte con numeri di lotto di vaccino reali a persone che non volevano vaccinarsi.

Si dice che l’uomo della città di Magdeburgo, nella Germania orientale, il cui nome non è stato rilasciato in linea con le norme tedesche sulla privacy, avrebbe ricevuto fino a 90 dosi contro il COVID-19 nei centri di vaccinazione nello stato orientale della Sassonia per mesi fino a quando la polizia criminale no lo ha individuato, l’agenzia di stampa tedesca dpa lo ha riferito ieri.

L’uomo è statoarrestato in un centro di vaccinazione a Eilenburg, in Sassonia, quando si è presentato per il vaccino contro il COVID-19 per il secondo giorno consecutivo.

La polizia gli ha confiscato diverse tessere di vaccinazione in bianco e ha avviato un procedimento penale.

Non è stato immediatamente chiaro quale impatto avranno sulla salute dell’uomo i circa 90 vaccini di marchi diversi.

Molti negazionisti rifiutano di farsi vaccinare in Germania, ma allo stesso tempo vogliono avere i Green Pass per l’accesso alla vita pubblica e a luoghi come ristoranti, teatri, piscine o luoghi di lavoro.