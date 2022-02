Giornalista commenta la crisi tra Ucraina e Russia in 6 lingue: inglese, lussemburghese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco

Il giornalista di Associated Press Philip Crowther ha condiviso su Twitter un post in cui si vedono alcuni spezzoni dei servizi televisivi in diretta da Kiev in cui ha commentato l’attuale crisi in corso tra Ucraina e Russia in ben sei lingue.

Crowther, che ha 41 anni e ha la cittadinanza britannica, tedesca e lussemburghese, descrive impeccabilmente la situazione in corso nell’Ucraina orientale in inglese, lussemburghese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco.

I suoi interventi sono stati trasmessi da varie televisioni internazionali.