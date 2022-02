Gli strambi incontri di MMA organizzati dall’Epic Fighting Championship russo

L’Epic FC (Epic Fighting Championship russo) non è estraneo a organizzare incontri stravaganti, sono apparse sui social le riprese del gigante di 240 kg Grigory Chistyakov che affronta la molto più piccola Aleksandra Stepakova, che pesa circa 60 kg, nel loro ultimo incontro.

Chistyakov ha trascorso la maggior parte della gara inseguendo Stepakova, che ha fatto del suo meglio per rimanere a distanza e scacciare il colosso con colpi singoli.

Ma il suo avversario è stato in grado di imporre la sua forza bruta contro la gabbia prima che l’arbitro intervenisse.

massive Grigory Chistyakov vs female strawweight Aleksandra Stepakova ends in a decision. you can see on Aleksanda face no fake punches here . #popMMA pic.twitter.com/5kh3rKEl64

Stepakova è statao persino aiutata da un membro del pubblico durante il secondo round, che è riuscito a entrare nella gabbia e dare un calcio a Chistyakov alla schiena. Q

uando l’incontro è ripreso, Stepakova è stata in grado di tenersi alla larga da lui per il resto del round, anche se ha lanciato alcuni colpi nitidi a distanza.

Lo scontro oltraggioso di Chistyakov con Stepakova arriva solo pochi giorni dopo che Vladimir Spartak e suo nipote Big Igibob hanno combattuto in un incontro a mani nude contrastando Yulia Mishko, 28 anni, in due contro uno all’interno della gabbia.

Tuttavia, nonostante il loro vantaggio, Spartak e Igibob sono stati eliminati in tre occasioni da Mishko.

it's here and it's beautiful. first we have Yulia Mishko vs Vladimir Spartak and his grandson BIG IGIBOB. fight goes to distance. #popMMA pic.twitter.com/A7fro1gQEU

— Matysek (@Matysek88) February 9, 2022