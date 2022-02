Multato giornale per aver violato il copyright della statua della Sirenetta di Copenaghen

Una corte d’appello in Danimarca ha multato un giornale per aver violato il copyright della statua della Sirenetta di Copenaghen per aver pubblicato una vignetta raffigurandola come uno zombi e con una foto con la maschera.

Il quotidiano Berlingske ha pubblicato la vignetta nel 2019 per illustrare un articolo sulla cultura del dibattito in Danimarca e ha utilizzato la foto nel 2020 per rappresentare un legame tra l’estrema destra e le persone che temono il COVID-19.

Entrambi sono risultati essere violazioni della legge danese sul copyright.

La corte distrettuale di Copenaghen ha multato il quotidiano 285.000 corone nel novembre 2020.

Mercoledì scorso la corte d’appello ha aumentato la multa a 300.000 corone.

I querelanti non nuovi a intentare cause a riguardo sono gli eredi dello scultore danese Edvard Eriksen, che ha creato la sirenetta a misura di ragazza seduta su una roccia all’ingresso del porto di Copenaghen dal 1913.