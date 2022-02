Impareremo mai? ‘123456’, ‘qwerty’ sono tra le password più hackerate

By Redazione

Tutte facili da ricordare:’123456′, ‘qwerty’ (le prime sei lettere che compaiono nella prima riga della tastiera) e ‘password’ sono tra le password hackerate più comunemente, mentre anche i nomi di animali domestici tra cui ‘amore’ e ‘bambino’, colori e parolacce sono facilmente intuibili, lo rivela il rapporto di Dojo, che ha analizzato i dati su 100.000 password violate

Siamo troppo pigri per pensare a password adeguate.

Il fornitore di macchine per carte di credito con sede a Londra Dojo ha analizzato i dati su 100.000 password violate dal National Cyber ​​Security Center (NCSC) del governo britannico .

Gli esperti stanno ora esortando il pubblico a utilizzare password più complicate con combinazioni di lettere e numeri univoche, insieme all’autenticazione a due fattori (2FA).

LE PASSWORD PIÙ HACKERATE

Secondo l’elenco NCSC, le cinque password più comunemente hackerate con il maggior numero di utenti sono:

– 123456 (23,2 milioni di utenti)

– 123456789 (7,7 milioni di utenti)

– Qwerty (3,8 milioni di utenti)

– Password (3,6 milioni di utenti)

– 1111111 (3,1 milioni di utenti)

2FA richiede agli utenti di fornire un’informazione aggiuntiva, come un codice PIN inviato tramite messaggio di testo, nonché una password.

Analizzando i dati NCSC su oltre 100.000 password violate, siamo stati in grado di classificare le principali password hackerate in oltre 30 categorie, dagli sport ai segni zodiacali”, afferma Dojo in un post sul blog .

Facili da indovinare e non richiedono conoscenze personali, questi presentano un enorme rischio per la tua sicurezza online quando vengono selezionati.

Le password con una combinazione di caratteri, numeri e simboli hanno meno probabilità di essere violate poiché sono più difficili da indovinare.

LE 20 PRINCIPALI CATEGORIE DI PASSWORD PIÙ COMUNI

Le prime 20 categorie di password più comunemente hackerate in base ai dati NCSC sono le seguenti.

I numeri si riferiscono al totale delle password violate che includono le prime 20 parole/frasi in quella categoria.

1. Nomi di animali domestici/termini affettuosi 4.032

2. Nomi 3.913

3. Animali 2.112

4. Emozioni 1.917

5. Cibo 1.662

6. Colori 1.450

7. Parolacce 1.268

8. Azioni 991

9. Membri della famiglia 723

10. Marche di automobili 606

11. Città 505

12. Marchi 477

13. Paesi 463

14. Sport 457

15. Religioni 341

16. Hobby 314

17. Meteo 313

18. Bevande 268

19. Piattaforme di social media 253

20. Segni stellari 204

L’aumento dei servizi online ha portato a una proliferazione dell’utilizzo delle password provocando l’affaticamento da password, la sensazione provata da molte persone che devono ricordare un numero eccessivo di password come parte della loro routine quotidiana.

Per far fronte all’affaticamento delle password, le persone riutilizzano la stessa password su più siti Web, utilizzando strategie di creazione di password semplici e prevedibili.

Gli aggressori sfruttano queste ben note strategie di coping, lasciando le persone vulnerabili.

Una password complessa è lunga almeno 16 caratteri e include un mix di lettere maiuscole e minuscole.

10 CONSIGLI DI ESPERTI SU COME CREARE UNA PASSWORD FORTE E UNICA

FARE

– Usa un mix di caratteri speciali, numeri, lettere maiuscole. Includere una serie di lettere maiuscole e minuscole, nonché numeri e simboli (come $ £ !), rende le password più sicure e difficili da hackerare.

– Punta a una password lunga con un minimo di 8-12 caratteri.

Più lunga è la password, meglio è.

Password più lunghe richiedono più tempo per elaborare combinazioni e gli hacker in cerca di una rapida vittoria potrebbero essere scoraggiati.

– Usa l’autenticazione a più fattori.

L’autenticazione a due fattori richiede agli hacker di superare due livelli di controlli di sicurezza prima di poter accedere al tuo account.

– Usa un gestore di password.

Quando si creano più password univoche, può essere difficile ricordarle tutte.

Invece di annotare le password o nelle note del tuo telefono, ci sono molte app e siti Web in cui puoi invece archiviare in sicurezza queste password.

– Cambia le tue password regolarmente.

La modifica delle password spesso riduce il rischio che i tuoi account vengano compromessi.

Cosa non fare:

– Non utilizzare informazioni personali nelle tue password.

Evita di utilizzare qualsiasi tipo di informazione personale nelle tue password, come nome, data di nascita o il nome del tuo animale domestico.

Queste informazioni possono essere facilmente scoperte dagli hacker dai profili dei social media o persino dalle conversazioni pubbliche.

– Non utilizzare sequenze ovvie di lettere o numeri.

Evita di usare numeri e lettere in sequenze comuni come 1234 o qwerty.

Questi formati generici e percorsi di tastiera memorabili sono i primi ad essere indovinati dagli hacker.

– Non dire a nessuno la tua password.

Tieni le tue password per te.

Se dovessi condividere una password, assicurati di cambiarla subito dopo.

– Non salvare automaticamente le password nel browser.

Può essere molto comodo, ma consentire al tuo browser di salvare le password rischia che i tuoi dettagli vengano visualizzati da altre persone che utilizzano i tuoi dispositivi.

– Non utilizzare la stessa password su più account.

È importante non riutilizzare le password. Se un account dovesse essere violato, ciò potrebbe comportare l’esposizione di altri account alla violazione della stessa password.

Fonte: Dojo