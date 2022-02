Startup svedese addestra i corvi per ripulire le strade dai mozziconi di sigarette

A Södertälje, in Svezia, ad occuparsi di raccogliere i mozziconi di sigaretta dalle strade e altri rifiuti saranno i corvi.

Si tratta di un progetto pilota chiamato “Corvid Cleaning” della The Keep Sweden Tidy Foundation che mira a ridurre i costi della pulizia delle strade in città.

Christian Günther-Hanssen, il fondatore dell’azienda, stima che l’uso dei corvi potrebbe salvare Södertälje, che attualmente spende 20 milioni di corone svedesi (1,9 milioni di euro) per la pulizia delle strade, facendole risparmiare il 75% dei costi.

Come parte del loro addestramento, ai corvi viene insegnato a raccogliere i mozziconi di sigaretta e a lanciarli in uno speciale distributore automatico. Il distributore automatico, che sarà in grado di distinguere i rifiuti da altri oggetti come sassi e foglie, ricompenserà l’uccello con del cibo.

Il signor Günther-Hanssen ha affermato che raccogliere le sigarette alla città costa 6 pence a mozzicone, mentre con i corvi il costo scenderebbe a 1 pence. «Il risparmio per il comune dipende da quanti mozziconi di sigaretta raccolgono i corvi».

Nel 2018, sei corvi sono stati addestrati a raccogliere e depositare i rifiuti in una cassetta nel parco a tema Puy du Fou in Francia.

In quel momento Nicolas de Villiers, presidente del resort, aveva dichiarato: «L’obiettivo non è solo fare pulizia, perché i visitatori generalmente sono attenti a mantenere le cose pulite, ma mostrare che la natura stessa può insegnarci a prenderci cura dell’ambiente».