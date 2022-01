Quale età biologica hai?

By Pierluigi Rossi

COME STO INVECCHIANDO?

Può essere una domanda antipatica ma necessaria per riflettere.

Il processo di senescenza e’ soggettivo e personale.

Inizia molto tempo prima dell’età senile.

Non tutti invecchiamo nello stesso modo.

Ciascuno ha il suo DNA e il suo stile di vita e di alimentazione.

ETA’ BIOLOGICA ed ETA’ ANAGRAFICA

L’età anagrafica è data dal tempo di vita trascorso dal giorno della nostra nascita.

L’età biologica è l’età effettiva anatomica, funzionale, estetica, ormonale del nostro corpo.

L’età emotiva esprime la capacità di vivere emozioni, sentimenti, la capacità di meravigliarsi, di fare progetti di vita e di amore.

L’età emotiva è la colonna vitale che sostiene l’età anagrafica e l’età biologica.

Possiamo avere una età biologica inferiore rispetto alla nostra età anagrafica.

Cioè essere più giovani rispetto agli anni vissuti.

L’età biologica può essere definita dal nostro aspetto esteriore, dalla nostra immagine, ma è meglio eseguire analisi del sangue (scriverò un post dedicato al check-up età biologica) ed altre indagini diagnostiche per verificare la nostra effettiva età biologica.

Molte persone sembrano più vecchie della loro età anagrafica.

Si può “misurare” la nostra età biologica, dal PESO alla MATERIA CORPOREA

Ossessionati dalle Calorie e dal peso corporeo abbiamo finito per non conoscere più il corpo umano composto da materia.

Grave errore medico ed estetico, ma funzionale al marketing pubblicitario ed al gossip dietologico.

Non funzionale alla salute!

C’è differenza tra peso e materia.

MASSA LIQUIDA e MASSA SOLIDA

Ogni corpo umano è composto da massa liquida (acqua corporea) e nassa solida.

La MASSA LIQUIDA è composta da acqua corporea totale: acqua ubicata all’interno di tutte le nostre cellule ed acqua extra cellulare ubicata nella matrice extra cellulare, nel tessuto connettivo, nel sangue, nella linfa. In età giovane il volume dell’acqua ubicata all’interno delle cellule domina il volume di acqua posta fuori dalle cellule.

Con il passare degli anni il numero delle cellule corporee si riduce, così il volume dell’acqua globale diminuisce ma aumenta il volume dell’acqua posta fuori delle cellule.

Questa condizione genera edemi, ipertensione arteriosa, decadenza funzionale ed estetica progressiva.

Il volume globale dell’acqua corporea (massa liquida) si riduce, ma l’acqua restante si colloca in posizione extra cellulare, che è uno scenario patologico.

La MASSA SOLIDA è composta da muscolo, grasso, ossa, organi interni.

Con il passare degli anni si tende a perdere massa magra muscolare, massa ossea ed accumulare massa grassa.

Questo è il processo di invecchiamento del corpo umano.

Il risultato finale è riduzione di massa liquida ed aumento di massa solida, con netta prevalenza in grasso.

MATERIA VIVENTE

Il corpo umano per essere sano, efficiente, in salute deve mantenere la materia (massa liquida e massa solida) raggiunta alla maturità di sviluppo di ciascuno di noi, età tra 25-30 anni.

Siamo e restiamo giovani quando la massa liquida è tra 55-60 % della massa corporea totale e la massa solida tra il 40 – 45 % della materia totale corporea.

Per mantenere una età biologica giovane occorre avere sempre ad ogni età la massa liquida dominante sulla massa solida.

Il 40% della massa solida deve essere costituito sopratutto da proteine (18%), da grasso (16%), da minerali (6%).

Le proteine devono superare sempre i grassi nel corpo umano ad ogni età.

Se il grasso corporeo domina sulle proteine si ha la sarcopenia, da evitare!

E’ un viaggio senza ritorno.

Siamo nella fase di decadenza funzionale ed estetica, quindi non più giovani, quando la massa liquida si colloca sotto il 55% e la massa solida va oltre 45 % della massa corporea globale (prevalenza grasso).

Possiamo eseguire analisi del sangue, indagini diagnostiche le più sofisticate, possiamo utilizzare i farmaci più innovativi, ma se la massa solida domina sulla massa liquida la nostra salute e la nostra vita sono compromesse.

Più ci si allontana dalla composizione corporea degli anni 25-30 più si degenera, si decade e si ha una età biologica superiore addirittura alla stessa età anagrafica.

Cioè il nostro corpo è più vecchio degli anni vissuti.

Siamo e restiamo giovani quando la massa liquida è compresa tra 55-60 % del peso, con il 40 – 45 % di massa solida.

Esiste una indagine in grado di farci conoscere il rapporto tra massa solida e massa liquida. Si chiama impedenzometria e può essere eseguita in ambulatorio.

Buona giornata in salute.